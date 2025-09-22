Жена Хорошавина платит по 5000 рублей в месяц на погашение его штрафа в 500 млн
Супруга бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, который осужден на 15 лет за взяточничество, ежемесячно перечисляет 5000 руб. в счет погашения его штрафа в 500 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, супруга экс-губернатора осуществляет переводы по его указанию. Сам Хорошавин, отбывающий наказание в Хабаровском крае, также ежемесячно отчисляет по 10 000 руб. из своей пенсии. По данным «РИА Новости», к настоящему моменту в счет погашения штрафа перечислено 12 млн руб.
В 2018 г. Южно-Сахалинский горсуд приговорил Хорошавина к 13 годам строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей за взяточничество. В 2022 г. срок был увеличен до 15 лет по совокупности преступлений. Хорошавин находится в заключении с 2015 г.
В конце августа «РИА Новости» писали, что осужденный за взяточничество экс-губернатор просил отправить его на специальную военную операцию.