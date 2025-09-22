Газета
Главная / Общество /

В МВД рассказали о схеме «фейк-босс», направленной на студентов

Ведомости

Мошенники стали часто обманывать студентов с помощью схемы «фейк-босс», представляясь руководством вуза и имитируя атаки на важные сервисы обучающихся, сообщили в МВД, передает ТАСС.

«Основные используемые схемы: «фейк-босс» от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы», – отметили в ведомстве.

Как объяснили в МВД, университет не будет создавать личные чаты со студентами в мессенджерах и никогда не делает этого. Официальное общение, например, чтобы разобраться в какой-либо ситуации, происходит через каналы вуза. При этом главным признаком мошенничества будут любые просьбы о переводе денежных средств в личном общении, подчеркнули в управлении.

Кроме того, представители МВД посоветовали не паниковать, если мошенники представляются сотрудниками ФСБ, МВД или других ведомств. Там также рекомендовали немедленно положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона, чтобы проверить информацию.

21 сентября в МВД предупредили, что можно распознать мошенника на сайтах знакомств по нескольким признаком. Наиболее распространенной схемой там назвали просьбы перевести деньги за внесение залога в случае, когда мошенника якобы задержали на границе прямо перед встречей с жертвой.

