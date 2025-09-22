В МВД рассказали о схеме «фейк-босс», направленной на студентов

Как объяснили в МВД, университет не будет создавать личные чаты со студентами в мессенджерах и никогда не делает этого. Официальное общение, например, чтобы разобраться в какой-либо ситуации, происходит через каналы вуза. При этом главным признаком мошенничества будут любые просьбы о переводе денежных средств в личном общении, подчеркнули в управлении.