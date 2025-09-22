Газета
Авиакомпании восстановят расписание в Сочи в течение двух суток

Авиакомпании рассчитывают вернуть регулярное расписание в аэропорту Сочи в пределах двух дней после введенных ограничений на полеты. Об этом «Коммерсантъ» сообщает со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Из-за ограничений аэропорт столкнулся с масштабными сбоями: задержки свыше двух часов затронули 60 рейсов, а два направления в Москву были исключены из расписания. Вечером 21 сентября аэропорт полностью приостановил прием и отправку самолетов с 21:30 до 2:06 22 сентября. За это время 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы.

Сообщается, что позже все перенаправленные рейсы прибыли в пункты назначения. Для получения информации о статусе рейсов пассажирам рекомендуют обращаться к стойке в секторе В2 и уточнять актуальные данные у представителей авиакомпаний.

В ночь на 22 сентября силы ПВО сбили 114 украинских БПЛА над регионами России. Из них 25 дронов были сбиты в Ростовской области и в Краснодарском крае. 

