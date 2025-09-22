Среди пострадавших в результате украинского удара по Крыму есть белорусы
Из-за удара ВСУ по Форосу в Крыму пострадали граждане Белоруссии. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, всего за 20 минут в Ялтинском медцентре ФМБА были развернуты четыре дополнительные операционные для оказания помощи раненым.
В центр госпитализированы 12 человек с осколочными ранениями, четверо из них в тяжелом состоянии. Один пациент находится на ИВЛ, одному потребовалось переливание крови.
ВСУ атаковали беспилотниками санаторий «Форос» и школу в поселке вечером 21 сентября. После этого в Минобороны отметили, что в этой местности нет никаких военных объектов. В результате ударов погибли три человека, еще 16 получили ранения.