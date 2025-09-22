Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса
В России стали распространять фейковую информацию о том, что Роспотребнадзор якобы открыл «специальную горячую линию» в связи с появлением нового штамма коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
В Роспотребнадзоре объяснили, что некоторые Telegram-каналы распространяют подобную информацию. Согласно их публикациям, операторы новой горячей линии пытаются переубедить граждан ставить прививки против гриппа, так как вакцинированные якобы будут в особой группе риска в рамках нового штамма коронавируса.
Представители ведомства подчеркнули, что таких инструкций сотрудники не получали. В Роспотребнадзоре напомнили, что с 22 сентября по 3 октября 2025 г. в стране будет работать ежегодная Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Ее целью стало информирование населения. Операторы смогут рассказать населению о местах вакцинации, противопоказаниях и др.
15 сентября эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что новый вариант коронавируса стратус не приведет к пандемии. По его словам, штамм отличается повышенной заразностью, но представляет собой мутацию уже известных субвариантов COVID-19. Кроме того, тогда же он отметил, что прививка от гриппа помогает врачам быстрее отличить COVID-19 от других инфекций.