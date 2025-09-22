Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

15 сентября эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что новый вариант коронавируса стратус не приведет к пандемии. По его словам, штамм отличается повышенной заразностью, но представляет собой мутацию уже известных субвариантов COVID-19. Кроме того, тогда же он отметил, что прививка от гриппа помогает врачам быстрее отличить COVID-19 от других инфекций.