В Крыму попросили не накладывать штрафы за отмены туров после атаки ВСУ
Министерство туризма Крыма рекомендовало туроператорам не применять штрафы по отношению к клиентам, которые потребовали аннулировать поездку в связи с недавней атакой ВСУ в регионе.
«В случае поступления аннуляций минтуризма Крыма рекомендует не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым», – отметили в ведомстве. При этом пока там не выявили массовых отъездов или отмен брони.
В министерстве рассказали о результатах оперативного мониторинга работы средств размещения и туроператоров. По данным регионального минтуризма, есть только единичные случаи отмены поездок в Крым, однако в основном планы туристов остались прежними. На осень клиенты продолжают бронирование в обычном режиме.
21 сентября украинские беспилотники атаковали территорию санатория «Форос» в Ялте и здание школы в одноименном поселке, в результате чего трое людей погибло, еще 16 пострадало. После этого в Минобороны России отметили, что в этой местности нет никаких военных объектов. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).