В Крыму попросили не накладывать штрафы за отмены туров после атаки ВСУ

21 сентября украинские беспилотники атаковали территорию санатория «Форос» в Ялте и здание школы в одноименном поселке, в результате чего трое людей погибло, еще 16 пострадало. После этого в Минобороны России отметили, что в этой местности нет никаких военных объектов. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).