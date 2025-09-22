На Мамаевом кургане завершилась всероссийская игра «Зарница 2.0»
Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщили в администрации региона.
Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что участники продемонстрировали лучшие качества и доказали верность традициям поколения победителей.
В проекте приняли участие свыше 3,1 млн школьников и студентов из 89 регионов России. Базой для проведения «Зарницы 2.0», как и в прошлом году, стали лагерь «Авангард» и центр «Юный ястреб».
В финальном бою сошлись армии «Ока» и «Кама» – по 240 юношей и девушек в каждой, включая ведомственные и иностранные отряды. Победу одержала команда «Ока». В командных испытаниях участники проявили навыки в оказании первой помощи, преодолении полосы препятствий, стрельбе и маскировке.
В номинации «За победу в игре. Основной зачет» в старшей возрастной категории победителем стал отряд «Зарничник 1» из Нижегородской области. В «Специальном зачете» выиграл отряд «Центр «ВОИН». В комбинированном марше лучшим стал взвод «Ахтуба 2», объединивший отряды Волгоградской, Астраханской областей и Республики Адыгея.
«Зарница 2.0» объединяет элементы военной подготовки, спорт и цифровые технологии, способствуя развитию личности, гражданской ответственности и готовности молодежи к выполнению долга по защите Отечества.