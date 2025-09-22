Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В московском аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения

Ведомости

В московском аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности, объяснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили семь беспилотников, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. В 20:01 градоначальник опубликовал данные об уничтожении еще двух дронов, таким образом общее число выросло до девяти.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её