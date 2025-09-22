В московском аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили семь беспилотников, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. В 20:01 градоначальник опубликовал данные об уничтожении еще двух дронов, таким образом общее число выросло до девяти.