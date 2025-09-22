В московском аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения
В московском аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности, объяснил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили семь беспилотников, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. В 20:01 градоначальник опубликовал данные об уничтожении еще двух дронов, таким образом общее число выросло до девяти.