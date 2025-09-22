Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву беспилотников

В ночь на 22 сентября российские военные сообщили о массированной атаке дронов: 114 украинских БПЛА были уничтожены над различными регионами страны. Наибольшее количество – по 25 – сбили в Ростовской области и Краснодарском крае, еще 19 – в Белгородской, 13 – в Астраханской, 10 – в Крыму и семь – в Брянской. Над Азовским морем нейтрализованы пять беспилотников, по три – в Ярославской и Волгоградской областях, по два – над Черным морем и по одному – в Курской и Воронежской областях.