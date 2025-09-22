Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили семь беспилотников, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 19:40 мск. В 20:01 градоначальник опубликовал данные об уничтожении еще двух дронов, таким образом общее число выросло до девяти.
Согласно предварительной информации, повреждения отсутствуют. На месте работают экстренные службы, добавил он.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа.
В ночь на 22 сентября российские военные сообщили о массированной атаке дронов: 114 украинских БПЛА были уничтожены над различными регионами страны. Наибольшее количество – по 25 – сбили в Ростовской области и Краснодарском крае, еще 19 – в Белгородской, 13 – в Астраханской, 10 – в Крыму и семь – в Брянской. Над Азовским морем нейтрализованы пять беспилотников, по три – в Ярославской и Волгоградской областях, по два – над Черным морем и по одному – в Курской и Воронежской областях.
Из-за угрозы атак Росавиация временно ограничивала работу аэропортов Волгограда, Ярославля («Туношна»), Иванова («Южный») и Сочи. В Волгограде за время ограничений один самолет был перенаправлен на запасной аэродром, в Сочи – 20.