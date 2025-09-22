«Победа» скорректировала расписание рейсов из-за ограничений в ЦФО

Авиакомпания «Победа» сообщила о временных изменениях в расписании рейсов в связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России. Как заявили в Telegram-канале авиаперевозчика, часть рейсов задерживается или перенаправляется на запасные аэродромы.