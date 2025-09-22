Газета
«Победа» скорректировала расписание рейсов из-за ограничений в ЦФО

Ведомости

Авиакомпания «Победа» сообщила о временных изменениях в расписании рейсов в связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России. Как заявили в Telegram-канале авиаперевозчика, часть рейсов задерживается или перенаправляется на запасные аэродромы.

«Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт», – говорится в официальном сообщении компании.

Отмечается, что все службы «Победы» переведены на усиленный режим работы для оперативного информирования и обслуживания пассажиров. В компании подчеркивают, что действуют в строгом соответствии с федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами обслуживания.

О сроках действия ограничений и масштабах влияния на расписание пока не сообщается.

Ранее мэр Москвы сообщал о том, что число сбитых за вечер БПЛА над столицей увеличилось до 11. Также сообщалось о сбитии БПЛА над Калужской областью.

