В Госдуме предложили запретить высаживать из автобусов пенсионеров

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предложила запретить принудительную высадку пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего, из автобусов, троллейбусов и трамваев, если они не подтвердили оплату проезда или право на льготу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на обращение депутата министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.