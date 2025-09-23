Газета
Главная / Общество /

В Госдуме предложили запретить высаживать из автобусов пенсионеров

Ведомости

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предложила запретить принудительную высадку пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего, из автобусов, троллейбусов и трамваев, если они не подтвердили оплату проезда или право на льготу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на обращение депутата министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Лантратова сообщила, что готовит поправки в законодательство, которые установят соответствующий запрет. Парламентарий напомнила, что действующий закон уже защищает от принудительной высадки детей до 16 лет и инвалидов I группы без сопровождающих в аналогичных ситуациях.

По мнению депутата, принятие инициативы обеспечит дополнительную защиту прав пожилых граждан, повысит их социальную защищенность и предотвратит ситуации, создающие риски для их жизни и здоровья. Лантратова также отметила, что эта мера особенно актуальна накануне Международного дня пожилых людей и станет реальной заботой о старшем поколении.

В феврале 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажира младше 16 лет без сопровождения взрослых. Вместе с тем, в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют: при отказе от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

