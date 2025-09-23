В Самарской области отца и сына задержали при подготовке к подрыву ж/д моста

Задержанные признались в нескольких подрывах в Самарской области. Среди них – подрыв магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 г., подрыв железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару в марте и сентябре 2024 г., причастность к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с применением которого в июле 2023 г. была подорвана трансформаторная подстанция АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».