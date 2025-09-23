В Самарской области отца и сына задержали при подготовке к подрыву ж/д моста
Отец и сын были задержаны в Самарской области по подозрению в подготовке и совершении диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры в период с 2023 по 2025 гг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Мужчины 1970 и 1992 годов рождения были задержаны ФСБ России совместно с Росгвардией при подготовке к подрыву железнодорожного моста через реку Самару. Из тайника в лесу и арендованной злоумышленниками квартиры было изъято 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера. По данным ЦОС ФСБ, задержанные причастны к подготовке и совершении диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.
По информации ведомства, в июне 2022 г. молодой человек ездил за границу, где установил контакт с представителем украинской террористической организации через Telegram. По возвращении в Россию он привлек к преступной деятельности своего отца, также имеющего антироссийские взгляды.
Задержанные признались в нескольких подрывах в Самарской области. Среди них – подрыв магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 г., подрыв железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару в марте и сентябре 2024 г., причастность к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с применением которого в июле 2023 г. была подорвана трансформаторная подстанция АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».
Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Решается также вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 281 (диверсия), ст. 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и ст. 275 (госизмена) УК РФ.
18 сентября ФСБ России пресекла работу сети украинских агентов в Санкт-Петербурге, которые планировали теракт против руководителя оборонного предприятия. Злоумышленники хотели взорвать его автомобиль. В группу входили трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. Им давал указания куратор из украинской террористической организации, связанной с ГУР минобороны республики. Двое из задержанных следили за потенциальной жертвой и проводили разведку в районе ее проживания. Взрывное устройство было передано исполнителю через тайник, оборудованный на одном из городских кладбищ.