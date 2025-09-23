ФАС возбудила дело в отношении группы ПИК

В 2024 г. в России приняли закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД). Согласно ему, размещение сетей связи и доступ операторов в МКД должны осуществляться безвозмездно (за исключением платы за электричество) и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием. «Ведомости» отмечали, что санкций для управляющих компаний, по-прежнему не пускающих сторонних провайдеров в дома, прописано не было.