ФАС возбудила дело в отношении группы ПИК

ФАС возбудила дело в отношении группы ПИКОператор «Ловител» и УК ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре ЖК
В отношении группы лиц застройщика ПИК возбудили антимонопольное дело. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. По версии ведомства, оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре.
ФАС считает, что действия группы ущемляют интересы жильцов и могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету.
Служба возбудила антимонопольное дело, лицам могут грозить административные штрафы по статье о злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке (ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ).
В мае ФАС выявила ограничения в доступе провайдеров в ЖК застройщика ПИК в четырех регионах – Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. Служба начала проверку после хакерской атаки на провайдера домашнего интернета Lovit (ООО «Ловител»). В результате этой атаки жильцы ЖК застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды, так как «умные домофоны» отключились и перестали отпирать двери.
В 2024 г. в России приняли закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД). Согласно ему, размещение сетей связи и доступ операторов в МКД должны осуществляться безвозмездно (за исключением платы за электричество) и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием. «Ведомости» отмечали, что санкций для управляющих компаний, по-прежнему не пускающих сторонних провайдеров в дома, прописано не было.