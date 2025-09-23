В Москве ребенок погиб после падения с 10 этажа

Председатель СК России Александр Бастрыкин на совещании по вопросам расследования преступлений, совершенных против несовершеннолетних, сообщал, что каждый третий ребенок, погибший при падении из окна, был в возрасте от года до пяти лет. Он говорил, что это требует разработки действенных профилактических мер, направленных на предотвращение несчастных случаев.