В России в 2023 году в результате падения из окон погибли 118 детей

Бастрыкин поручил активизировать работу по поиску пропавших детей. В 2023 г. по результатам рассмотрения сообщений о исчезновении несовершеннолетних не было установлено местонахождение 27 детей. Наибольшее число исчезнувших детей остается в Свердловской области, Москве и Московской области. Глава ведомства также обратил внимание на значимость конструктивного взаимодействия с профильными комиссиями и службами в целях выявления детей и их семей, которые находятся в зоне риска и нуждаются в адресной профилактической работе.