В России в 2023 году в результате падения из окон погибли 118 детей
В России в 2023 г. в результате падения из окон погибли 118 детей, всего поступило 335 сообщений о падении малолетних. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на совещании по вопросам расследования преступлений, совершенных против несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ведомства.
Каждый третий ребенок, погибший при падении из окна, был в возрасте от года до пяти лет.
«Очевидно, что летом такие случаи учащаются, все это требует разработки действенных профилактических мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, влекущих гибель или травматизм детей», – подчеркнул Бастрыкин.
Всего от преступных посягательств в прошлом году погибли 985 несовершеннолетних. Председатель СКР отметил, что в период летних каникул нужно уделить внимание предупреждению преступлений в отношении детей в учреждениях детского отдыха и оздоровления, на дорогах и в общественных местах. Он указал на необходимость проверки соблюдения условий безопасности и охраны несовершеннолетних на игровых объектах и у водоемов.
Бастрыкин поручил активизировать работу по поиску пропавших детей. В 2023 г. по результатам рассмотрения сообщений о исчезновении несовершеннолетних не было установлено местонахождение 27 детей. Наибольшее число исчезнувших детей остается в Свердловской области, Москве и Московской области. Глава ведомства также обратил внимание на значимость конструктивного взаимодействия с профильными комиссиями и службами в целях выявления детей и их семей, которые находятся в зоне риска и нуждаются в адресной профилактической работе.
По итогам совещания Бастрыкин дал ряд указаний, поставив их исполнение на контроль в центральном аппарате СК России.
8 июля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что на акваториях с начала 2024 г. погибли более 1600 человек, в том числе 200 детей.
Он указал на тревожную динамику увеличения количества погибших на водоемах в 41 регионе. В частности, Куренков отметил ситуацию в Новосибирской и Московской областях, где основной пик трагедий приходится на выходные дни. Всего с начала лета на акваториях случилось 1238 происшествий. В них погибли 1056 человек, включая 187 детей.