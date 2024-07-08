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МЧС: с начала года на водных объектах погибли более 1600 человек

Ведомости

На акваториях с начала этого года погибли более 1600 человек, в том числе 200 детей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в рамках всероссийского селектора по итогам недели.

«С начала года на водных объектах погибло более 1600 человек, в том числе 200 детей. Из этого числа гибель более 1000 человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года», – сказал Куренков, его слова привела пресс-служба.

Он указал на тревожную динамику увеличения количества погибших на водоемах в 41 регионе. В частности, Куренков отметил ситуацию в Новосибирской и Московской областях, где основной пик трагедий приходится на выходные дни. Всего с начала лета на акваториях случилось 1238 происшествий. В них погибли 1056 человек, включая 187 детей.

«Зачастую люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием. Купание в необорудованных местах может быть смертельно опасным», – предупредил он.

8 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС писал, что более 50 человек погибли на водоемах в РФ за последние сутки, всего зарегистрировано 60 происшествий. Среди погибших – семеро детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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