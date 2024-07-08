МЧС: с начала года на водных объектах погибли более 1600 человек
На акваториях с начала этого года погибли более 1600 человек, в том числе 200 детей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в рамках всероссийского селектора по итогам недели.
«С начала года на водных объектах погибло более 1600 человек, в том числе 200 детей. Из этого числа гибель более 1000 человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года», – сказал Куренков, его слова привела пресс-служба.
Он указал на тревожную динамику увеличения количества погибших на водоемах в 41 регионе. В частности, Куренков отметил ситуацию в Новосибирской и Московской областях, где основной пик трагедий приходится на выходные дни. Всего с начала лета на акваториях случилось 1238 происшествий. В них погибли 1056 человек, включая 187 детей.
«Зачастую люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием. Купание в необорудованных местах может быть смертельно опасным», – предупредил он.
8 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС писал, что более 50 человек погибли на водоемах в РФ за последние сутки, всего зарегистрировано 60 происшествий. Среди погибших – семеро детей.