МЧС: с начала года на водных объектах погибли более 1600 человек

«С начала года на водных объектах погибло более 1600 человек, в том числе 200 детей. Из этого числа гибель более 1000 человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года», – сказал Куренков, его слова привела пресс-служба.