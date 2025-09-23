Российские туристы пострадали в аварии с автобусами в турецкой Аланье
В турецкой Аланье произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились граждане России. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
«В районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие», – уточнили дипломаты (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас Генконсульство РФ во взаимодействии с турецкой стороной выясняет детали происшествия. Сотрудники консульства готовы оказать содействие пострадавшим россиянам.
По информации агентства IHA, автобус с туристами столкнулся с маршруткой на трассе D400. В результате аварии пострадали 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
22 июля в Турции также произошло ДТП с российскими гражданами: автобус, направлявшийся из аэропорта Антальи в Сиде, попал в аварию. В салоне находились 33 туриста, один из них был госпитализирован для обследования, остальные продолжили поездку и были размещены в гостиницах.