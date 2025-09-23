Российские туристы пострадали в аварии с автобусами в турецкой Аланье

22 июля в Турции также произошло ДТП с российскими гражданами: автобус, направлявшийся из аэропорта Антальи в Сиде, попал в аварию. В салоне находились 33 туриста, один из них был госпитализирован для обследования, остальные продолжили поездку и были размещены в гостиницах.