В Турции более 30 российких туристов попали в ДТП
В Турции автобус с россиянами попал в аварию, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Он направлялся из аэропорта Антальи в Сиде.
В салоне находились 33 российских туриста. Один из них обратился за медпомощью и был срочно направлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Все остальные туристы были доставлены в гостиницы.
Причины ДТП пока выясняются, однако, по данным Telegram-канал Shot, автобус начало заносить при въезде на мост. Водитель, стремясь избежать падения с высоты, врезался в дорожные ограждения.
Все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора.