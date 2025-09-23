Краснов пообещал оценить эффективность содержания подсудимых в клетках в судах
Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, действующий генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о намерении проанализировать целесообразность использования клеток для подсудимых в залах судов.
В ходе обсуждения в Совете Федерации сенаторы подняли вопрос о необходимости демонтажа металлических клеток в судебных залах. В ответ Краснов отметил, что эта мера требует оценки с точки зрения эффективности и расходов.
«Все стоит денег, но надо разобраться с эффективностью, я разберусь», – подчеркнул он.
Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству по итогам предварительного обсуждения поддержал кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность нового председателя Верховного суда (ВС) и рекомендовал его к назначению верхней палате парламента.