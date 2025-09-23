В Москве задержан уральский бизнесмен Алексей Бобров
По информации агентства, в Москве прошли обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». После этого Бобров был доставлен в Екатеринбург.
Как уточнил источник, сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия.
«РИА Новости» также сообщают, что рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» начнется 29 сентября.
15 сентября Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого названы бывший советник Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Бобров.
В иске надзорное ведомство требовало обратить в доход РФ акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО», а также доли и акции еще в 80 компаниях. В качестве ответчиков по делу также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры региона Алексей Пьянков и Николай Смирнов. В числе третьих лиц фигурирует учредитель Ura.ru – ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания».