Мирошник: за три дня из-за ударов ВСУ погибли 14 мирных жителей
За последние три дня в результате ударов ВСУ на территории России погибли 14 мирных жителей, в том числе трое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Его слова передает ТАСС.
Число пострадавших составляет около 100 человек, среди которых семь детей, уточнил он.
23 сентября в результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде погиб мирный житель. 21 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ходе обстрела Василевки погиб один человек и 12 пострадали. А 19 сентября в Курской области в результате удара украинского FPV-дрона погиб 55-летний мужчина.
Ранее Минобороны сообщало, что в период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 58 беспилотников над Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областями и Московским регионом.