Мирошник: за три дня из-за ударов ВСУ погибли 14 мирных жителей

23 сентября в результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде погиб мирный житель. 21 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ходе обстрела Василевки погиб один человек и 12 пострадали. А 19 сентября в Курской области в результате удара украинского FPV-дрона погиб 55-летний мужчина.