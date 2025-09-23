Глава Совета судей предоставит документы в ответ на иск Генпрокуратуры

По данным источника, Момотов благодаря этому бизнесу сформировал активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. Генпрокуратура, в свою очередь, требует обратить их в доход государства. Кроме того, надзорное ведомство считает, что «в нарушение антикоррупционных запретов Момотов использовал свое служебное положение» для легализации 11 объектов недвижимости.