Глава Совета судей предоставит документы в ответ на иск Генпрокуратуры
Председатель Совета судей России Виктор Момотов готов предоставить необходимые документы и пояснения в качестве ответа на иск Генпрокуратуры о конфискации его имущества, сообщили в Telegram-канале Совета судей. Он также обратился в комиссию органа, где будет проведена проверка информации о нарушении Момотовым антикоррупционного законодательства.
«При официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы», – говорится в публикации совета.
23 сентября источник рассказал «Ведомостям», что иск Генпрокуратуры в отношении Момотова поступил в Останкинский суд Москвы под личным контролем главы ведомства Игоря Краснова. В тексте документа, отметил собеседник издания, указано, что судья якобы был участником гостиничного бизнеса в семи регионах, хотя должность запрещает ему вести предпринимательскую деятельность.
По данным источника, Момотов благодаря этому бизнесу сформировал активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. Генпрокуратура, в свою очередь, требует обратить их в доход государства. Кроме того, надзорное ведомство считает, что «в нарушение антикоррупционных запретов Момотов использовал свое служебное положение» для легализации 11 объектов недвижимости.