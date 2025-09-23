Госдума приняла в первом чтении проект о пенсии для зачатых методом ЭКО детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсии по потере кормильца для детей, зачатых методом ЭКО после смерти отца, передает ТАСС.
Выплаты предлагается установить для детей, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рожденным более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом.
Сейчас регулярные выплаты по потере кормильца детям, зачатым методом ЭКО, не предусмотрены. Пенсии будут установлены в рамках новой системы, аналогичной по условиям и объемам с пенсией детям, родители которых неизвестны.
В феврале Конституционный суд (КС) вынес постановление о гарантии получения страховых пенсий по потере кормильца детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий. Тогда КС отметил, что смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения от него помощи, так как он ее не только не получал, но и не мог получить.
КС указывал, что отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец был жив.