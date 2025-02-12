КС защитил право посмертно зачатых детей на пенсии по потере кормильца

Рассмотрев ее жалобу, КС признал оспариваемые положения закона «О страховых пенсиях» неконституционными. В частности, подчеркнул КС, смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения от него помощи, так как он ее не только не получал, но и не мог получить. По сути, отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец был жив, пришел к выводу суд. «Это не только снижает уровень его материальной поддержки по сравнению с детьми, рожденными при жизни отца, но и оказывает социально-психологическое воздействие на ребенка», – отмечается в постановлении.