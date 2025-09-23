ФТС пресекла 12 попыток перемещения контрабандных товаров с радиацией

22 июня пресс-служба ФТС сообщила, что в Самаре была обнаружена партия из 34 беспилотников в разобранном виде и один квадрокоптер при проверке «Газели», которая направлялась из Казахстана в Башкирию. Документы на беспилотники отсутствовали. По словам мужчины, который сопровождал груз, дроны принадлежат ему. Он якобы использует их для личной видеосъемки.