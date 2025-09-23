Газета
Главная / Общество /

ФТС пресекла 12 попыток перемещения контрабандных товаров с радиацией

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предотвратила 12 случаев нелегального перемещения продукции с повышенным уровнем радиации в период с января по август 2025 г., сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС. В те же месяцы 2024 г. сотрудники ФТС РФ пресекли 14 таких попыток.

Как объяснили в ведомстве, чаще всего служба выявляет ввоз таких товаров на территорию России из Китая. В основном сотрудники фиксируют перемещения приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации. Это также могут быть игральные карты, которые помечены искусственными изотопами.

Наибольшее количество найденных предметов с повышенным уровнем радиации замечено на Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможнях. Кроме того, этот показатель один из самых высоких в регионах деятельности Дальневосточного и Сибирского таможенных управлений.

22 июня пресс-служба ФТС сообщила, что в Самаре была обнаружена партия из 34 беспилотников в разобранном виде и один квадрокоптер при проверке «Газели», которая направлялась из Казахстана в Башкирию. Документы на беспилотники отсутствовали. По словам мужчины, который сопровождал груз, дроны принадлежат ему. Он якобы использует их для личной видеосъемки.

