МВД опровергло сообщения о запрете на праворульные автомобили
Министерство внутренних дел России не поддерживает инициативы по введению ограничений на транспортные средства с правым рулем и не разрабатывает соответствующих нормативных актов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможных мерах в отношении таких автомобилей, включая утилизационный сбор и запрет на ввоз.
По словам Волк, МВД не выступало с подобными предложениями и категорически против любых ограничений в эксплуатации праворульного транспорта.
Она уточнила, что в 2024 г. удельный вес погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа жертв ДТП. Тем не менее речь идет не о запретах, а о повышении безопасности. Эти вопросы отражены в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, где планируется оценка рисков, связанных с конструктивными особенностями таких авто, а также возможные меры по адаптации инфраструктуры и просвещению водителей.
В конце июля Волк также опровергала информацию о запрете праворульных автомобилей.