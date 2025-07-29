МВД опровергло данные о запрете автомобилей с правым рулем
Министерство внутренних дел России опровергло информацию о возможном запрете на покупку, продажу и эксплуатацию автомобилей с правым расположением руля. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
По словам представителя ведомства, информация о якобы планируемом запрете в рамках проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения не соответствует действительности, хотя о ней написали ряд СМИ и блогеров.
«Акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории», – пояснила Волк.
Также, по ее данным, речь будет идти о механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.
В июле вступил в силу ряд законов для российских автомобилистов. Так, теперь максимальная сумма выплаты при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции увеличена со 100 000 до 200 000 руб., если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности. Также с июля и до конца года водителям в пилотном режиме начнут приходить предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО. Данные будут поступать на основании фиксации камерами ГИБДД.