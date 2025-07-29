МВД опровергло данные о запрете автомобилей с правым рулем

В июле вступил в силу ряд законов для российских автомобилистов. Так, теперь максимальная сумма выплаты при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции увеличена со 100 000 до 200 000 руб., если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности. Также с июля и до конца года водителям в пилотном режиме начнут приходить предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО. Данные будут поступать на основании фиксации камерами ГИБДД.