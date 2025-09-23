Суд зарегистрировал иск к Пугачевой из-за похвалы Дудаева

Певица назвала Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. В тексте иска есть просьбы военнослужащего признать высказывания Пугачевой не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство как гражданина России. По его мнению, артистка должна опровергнуть их и выплатить компенсацию морального вреда.