Суд зарегистрировал иск к Пугачевой из-за похвалы Дудаева
Савеловский суд Москвы рассмотрит иск, который подал ветеран боевых действий в отношении певицы Аллы Пугачевой, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. По мнению истца, заявления артистки в одном из интервью могли опорочить президента, армию и правоохранительные органы РФ.
«Истец Трещев А.С. в своем заявлении указал, что в недавнем видеоинтервью, размещенном в сети интернет, ответчик <...> восхваляла [лидера чеченских сепаратистов] Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ», – говорится в публикации.
Певица назвала Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. В тексте иска есть просьбы военнослужащего признать высказывания Пугачевой не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство как гражданина России. По его мнению, артистка должна опровергнуть их и выплатить компенсацию морального вреда.
11 сентября, после выхода интервью Пугачевой для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это был «базар лицемерия». Такую аналогию она провела с названием произведения «Ярмарка тщеславия».