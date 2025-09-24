ФСБ предотвратила теракт против сотрудника ФССП в Новосибирске
Сотрудники УФСБ по Новосибирской области совместно с военной контрразведкой предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП. Злоумышленник пытался поджечь дом пристава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные спецслужбы.
В УФСБ пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения из неприязни к органам власти создал в соцсети сообщество для дестабилизации работы службы судебных приставов. Для достижения своих целей он решил совершать теракты.
Мужчина был задержан с поличным при попытке поджога дома сотрудника ФССП с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области возбудил уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России). Новосибирца арестовали на два месяца.
18 сентября «РИА Новости» писали со ссылкой на ФСБ России о пресечении деятельности сети украинских агентов в Санкт-Петербурге, которые планировали теракт против руководителя оборонного предприятия. Злоумышленники хотели взорвать его автомобиль.