Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Уфы и Оренбурга
В аэропортах Уфы и Оренбурга прекратили действие ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Публикация появилась в его Telegram-канале в 10:07 мск.
По словам Кореняко, такие меры вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов. В Уфе они действовали с 9:42 мск, в Оренбурге – с 6:59 мск. В течение ночи и утра 24 сентября Росавиация также вводила ограничения в авиагаванях Волгограда, Саратова, Самары, Сочи и Геленджика. Сейчас аэропорты работают в обычном режиме.
В ночь на 24 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 70 украинских беспилотников. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.