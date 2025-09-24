Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Уфы и Оренбурга

По словам Кореняко, такие меры вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов. В Уфе они действовали с 9:42 мск, в Оренбурге – с 6:59 мск. В течение ночи и утра 24 сентября Росавиация также вводила ограничения в авиагаванях Волгограда, Саратова, Самары, Сочи и Геленджика. Сейчас аэропорты работают в обычном режиме.