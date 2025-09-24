Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Уфы и Оренбурга

Ведомости

В аэропортах Уфы и Оренбурга прекратили действие ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Публикация появилась в его Telegram-канале в 10:07 мск.

По словам Кореняко, такие меры вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов. В Уфе они действовали с 9:42 мск, в Оренбурге – с 6:59 мск. В течение ночи и утра 24 сентября Росавиация также вводила ограничения в авиагаванях Волгограда, Саратова, Самары, Сочи и Геленджика. Сейчас аэропорты работают в обычном режиме.

В ночь на 24 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 70 украинских беспилотников. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её