ВОЗ: нет связи между применением парацетамола во время беременности и аутизмом

По данным организации, точные причины аутизма до сих пор не установлены. Предполагается, что на него могут влиять множество факторов. ВОЗ рекомендует всем женщинам продолжать следовать рекомендациям врачей, которые могут оценить индивидуальные особенности и назначить необходимые лекарства.