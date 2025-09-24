ВОЗ: нет связи между применением парацетамола во время беременности и аутизмом
В настоящий момент не существует убедительных научных доказательств, подтверждающих связь между применением во время беременности ацетаминофена, известного также как парацетамол, и аутизмом у детей, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В сообщении организации говорится, что было проведено множество исследований для изучения связи между применением парацетамола во время беременности и аутизмом. На данный момент не установлено никакой устойчивой связи.
По данным организации, точные причины аутизма до сих пор не установлены. Предполагается, что на него могут влиять множество факторов. ВОЗ рекомендует всем женщинам продолжать следовать рекомендациям врачей, которые могут оценить индивидуальные особенности и назначить необходимые лекарства.
22 сентября The Washington Post со ссылкой на источники писал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует объявить, что повышенный риск развития аутизма у детей может быть связан с употреблением женщинами на ранних сроках беременности парацетамола.