Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВЦИОМ: в России стали больше ругаться матом

Ведомости

Семь из десяти россиян с разной периодичностью ругаются матом (71%), а ежедневно ненормативную лексику употребляет каждый третий гражданин страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

В ежедневном употреблении нецензурной брани признались 34% респондентов (в 2008 г. показатель равнялся 20%). В их числе – 46% мужчин и 24% женщин. Раза три – четыре в неделю матерные слова произносят 11% опрошенных, один – два раза в неделю – 12%. Раз в две – три недели матерятся 5% участников опроса, а раз в несколько месяцев – 9%.

Об абсолютном отказе от мата в речи сообщили 23% от общего числа респондентов. На вопрос о частоте использования ненормативной лексики затруднились ответить 6% опрошенных.

В опросе, который проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин отмечал, что мат является частью русского языка, но с ним нужно бороться, повышая общую культуру человека. По его словам, речь идет о тонкой сфере. Для влияния на нее требуется работать «по очень многим направлениям», показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения, твердого заявления своей позиции «существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте