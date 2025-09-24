ВЦИОМ: в России стали больше ругаться матом

В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин отмечал, что мат является частью русского языка, но с ним нужно бороться, повышая общую культуру человека. По его словам, речь идет о тонкой сфере. Для влияния на нее требуется работать «по очень многим направлениям», показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения, твердого заявления своей позиции «существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика».