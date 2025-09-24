ВЦИОМ: в России стали больше ругаться матом
Семь из десяти россиян с разной периодичностью ругаются матом (71%), а ежедневно ненормативную лексику употребляет каждый третий гражданин страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).
В ежедневном употреблении нецензурной брани признались 34% респондентов (в 2008 г. показатель равнялся 20%). В их числе – 46% мужчин и 24% женщин. Раза три – четыре в неделю матерные слова произносят 11% опрошенных, один – два раза в неделю – 12%. Раз в две – три недели матерятся 5% участников опроса, а раз в несколько месяцев – 9%.
Об абсолютном отказе от мата в речи сообщили 23% от общего числа респондентов. На вопрос о частоте использования ненормативной лексики затруднились ответить 6% опрошенных.
В опросе, который проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.
В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин отмечал, что мат является частью русского языка, но с ним нужно бороться, повышая общую культуру человека. По его словам, речь идет о тонкой сфере. Для влияния на нее требуется работать «по очень многим направлениям», показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения, твердого заявления своей позиции «существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика».