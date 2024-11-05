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Путин: в борьбе с матом нужно повышать общую культуру россиян

Ведомости

Мат является частью русского языка, с ним нужно бороться, повышая общую культуру человека, подчеркнул президент Владимир Путин на первом заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Проблему ненормативной лексики в России подняла член совета актриса Екатерина Гусева.

«Ненормативная лексика, мат – к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. <…> Вы вот сказали, что мат – это антимолитва. Ну да, я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как помните, тот пусть первый бросит в нее камень. Это, к сожалению, действительно такой грех распространенный, и, повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, и культуру речи», – сказал Путин.

По его словам, речь идет о тонкой сфере, для влияния на которую необходимо работать «по очень многим направлениям», показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения, твердого заявления своей позиции «существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика».

В ходе совещания председатель совета, советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что необходимо бороться с «каверкингом языка», с «повальной латинизацией среды», и предложила разработать игру для пробуждения интереса к русскому языку у молодежи. По ее мнению, русский язык необходимо сделать «в хорошем смысле модным среди молодежи, подойти к этой задаче с фантазией, без занудства».

На заседании Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Президент также коснулся темы знания русского языка мигрантами, подчеркнув, что для тех, кто приезжает работать в Россию, также необходимы общие правила в этой части.

Во время совещания глава государства поручил подготовить проект, касающийся основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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