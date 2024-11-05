Путин: в борьбе с матом нужно повышать общую культуру россиян
Мат является частью русского языка, с ним нужно бороться, повышая общую культуру человека, подчеркнул президент Владимир Путин на первом заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
Проблему ненормативной лексики в России подняла член совета актриса Екатерина Гусева.
«Ненормативная лексика, мат – к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. <…> Вы вот сказали, что мат – это антимолитва. Ну да, я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как помните, тот пусть первый бросит в нее камень. Это, к сожалению, действительно такой грех распространенный, и, повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, и культуру речи», – сказал Путин.
По его словам, речь идет о тонкой сфере, для влияния на которую необходимо работать «по очень многим направлениям», показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения, твердого заявления своей позиции «существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика».
В ходе совещания председатель совета, советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что необходимо бороться с «каверкингом языка», с «повальной латинизацией среды», и предложила разработать игру для пробуждения интереса к русскому языку у молодежи. По ее мнению, русский язык необходимо сделать «в хорошем смысле модным среди молодежи, подойти к этой задаче с фантазией, без занудства».
На заседании Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Президент также коснулся темы знания русского языка мигрантами, подчеркнув, что для тех, кто приезжает работать в Россию, также необходимы общие правила в этой части.
Во время совещания глава государства поручил подготовить проект, касающийся основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка.