Путин: в борьбе с матом нужно повышать общую культуру россиян

«Ненормативная лексика, мат – к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. <…> Вы вот сказали, что мат – это антимолитва. Ну да, я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как помните, тот пусть первый бросит в нее камень. Это, к сожалению, действительно такой грех распространенный, и, повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, и культуру речи», – сказал Путин.