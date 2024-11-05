Ямпольская предложила разработать игру «Скажи по-русски» для молодежи

«Например, мне кажется, имеет смысл подумать над такой молодежной игрой "Скажи по-русски" – кто точнее выразится на родном языке, кто найдет больше синонимов. Когда человек поймет, что для какого-нибудь сленгового «чилить», «флексить», извините, «кринжовый» в русском языке есть десятки обозначений, множество образных и смысловых нюансов, что русский, изъясняясь по-молодежному, невыразимо «крут», может быть, это и станет началом того самого интереса к русскому языку. А от интереса до любви, особенно у молодых, как известно, один шаг», – сказала она.