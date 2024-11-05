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Ямпольская предложила разработать игру «Скажи по-русски» для молодежи

Ведомости

Председатель Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что необходимо бороться с «каверкингами языка», с «повальной латинизацией среды», предложив разработать игру для пробуждения интереса к русскому языку у молодежи. Инициатива была озвучена ею на первом заседании совета, которое провел глава государства Владимир Путин, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Ямпольская выразила мнение, что русский язык необходимо сделать «в хорошем смысле модным среди молодежи, подойти к этой задаче с фантазией, без занудства».

«Например, мне кажется, имеет смысл подумать над такой молодежной игрой "Скажи по-русски" – кто точнее выразится на родном языке, кто найдет больше синонимов. Когда человек поймет, что для какого-нибудь сленгового «чилить», «флексить», извините, «кринжовый» в русском языке есть десятки обозначений, множество образных и смысловых нюансов, что русский, изъясняясь по-молодежному, невыразимо «крут», может быть, это и станет началом того самого интереса к русскому языку. А от интереса до любви, особенно у молодых, как известно, один шаг», – сказала она.

В ходе заседания Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Кроме того, президент коснулся темы знания русского языка мигрантами, подчеркнув, что для тех, кто приезжает работать в Россию, также необходимы общие правила в этой части. Кроме того, во время совещания Путин поручил подготовить проект, касающийся основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка.

В августе 2024 г. по указу президента был создан Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. При этом Совет при президенте РФ по русскому языку был упразднен. Основными задачами нового Совета стали подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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