Путин поручил подготовить проект основ госполитики по поддержке русского языка
Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект, касающийся основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка. Заявление об этом он сделал во время первого заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«Прошу администрацию президента и совет сформулировать базовые стратегические цели и направления этой важнейшей сферы и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению», – сказал он.
По словам Путина, закон «О языках народов Российской Федерации», который был принят в 1991 г., нуждается в существенной переработке: от создания официального реестра языков – до приведения закона в четкое соответствие современным реалиям. Президент подчеркнул, что поддержка русского языка и его продвижение в мире, а также сохранение языков всех народов РФ играют первостепенную роль.
В феврале этого года Путин в ходе послания в Федеральному собранию попросил правительство России увеличить финансирование международных программ, которые касаются продвижения русского языка и многонациональной культуры России.
Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ создан в августе 2024 г. по указу президента. Документ утвердил положение о совете, его состав и президиум, при этом Совет при президенте РФ по русскому языку был упразднен. Основными задачами нового Совета стали подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов. Председателем совета назначена Елена Ямпольская – советник президента РФ.