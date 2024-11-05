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Путин поручил подготовить проект основ госполитики по поддержке русского языка

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект, касающийся основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка. Заявление об этом он сделал во время первого заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Прошу администрацию президента и совет сформулировать базовые стратегические цели и направления этой важнейшей сферы и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению», – сказал он.

По словам Путина, закон «О языках народов Российской Федерации», который был принят в 1991 г., нуждается в существенной переработке: от создания официального реестра языков – до приведения закона в четкое соответствие современным реалиям. Президент подчеркнул, что поддержка русского языка и его продвижение в мире, а также сохранение языков всех народов РФ играют первостепенную роль.

В феврале этого года Путин в ходе послания в Федеральному собранию попросил правительство России увеличить финансирование международных программ, которые касаются продвижения русского языка и многонациональной культуры России.

Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ создан в августе 2024 г. по указу президента. Документ утвердил положение о совете, его состав и президиум, при этом Совет при президенте РФ по русскому языку был упразднен. Основными задачами нового Совета стали подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов. Председателем совета назначена Елена Ямпольская – советник президента РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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