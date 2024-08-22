Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки всех языков России
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«В целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укрепления позиций русского языка в мире постановляю: образовать совет», – говорится в указе.
Документ также утверждает положения о совете, его состав и президиум. При этом Совет при президенте РФ по русскому языку упраздняется. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Основными задачами совета являются подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов. Председателем совета назначена Елена Ямпольская – советник президента РФ. Заместителем председателя стал Константин Деревянко – председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово».
Помимо них в состав президиума вошли худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, поэт Анна Долгарева, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, руководитель организации «Объединение многодетных семей Москвы» Наталья Карпович и др.