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Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки всех языков России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укрепления позиций русского языка в мире постановляю: образовать совет», – говорится в указе.

Документ также утверждает положения о совете, его состав и президиум. При этом Совет при президенте РФ по русскому языку упраздняется. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Основными задачами совета являются подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов. Председателем совета назначена Елена Ямпольская – советник президента РФ. Заместителем председателя стал Константин Деревянко – председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово».

Помимо них в состав президиума вошли худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, поэт Анна Долгарева, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, руководитель организации «Объединение многодетных семей Москвы» Наталья Карпович и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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