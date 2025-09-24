Госдума одобрила установление Дня героического штурма и взятия Кенигсберга
Госдума в первом чтении приняла проект об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга 9 апреля. Это следует из думской электронной базы.
Законопроект был внесен в нижнюю палату 17 июня группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Штурм Кенигсберга начался 6 апреля 1945 г. Немецкие войска капитулировали в этом районе через четыре дня, 9 апреля того же года. Кенигсберг вошел в состав Советского Союза и был переименован в Калининград.
Подготовка к наступлению заняла больше месяца. Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского взяли на вооружение опыт Сталинграда, сформировав большое количество штурмовых отрядов и групп. Сам город был серьезно разрушен после бомбардировок со стороны Королевских военно-воздушных сил Великобритании в августе 1944 г.
«Ведомости» писали, что Кенигсберг имел не только историческую, но и военную ценность – он представлял собой крепость с тремя кольцами обороны, опиравшуюся на 15 фортов, траншеи, противотанковые рвы, минные поля и бастионы. Его захват открывал путь к Балтийскому морю и лишал Германию последнего плацдарма в Восточной Пруссии.