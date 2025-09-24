Газета
Госдума одобрила установление Дня героического штурма и взятия Кенигсберга

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла проект об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга 9 апреля. Это следует из думской электронной базы.

Законопроект был внесен в нижнюю палату 17 июня группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Штурм Кенигсберга начался 6 апреля 1945 г. Немецкие войска капитулировали в этом районе через четыре дня, 9 апреля того же года. Кенигсберг вошел в состав Советского Союза и был переименован в Калининград.

Штурм Кенигсберга: почему город-крепость пал за четыре дня
Продолжавшаяся с 6 по 9 апреля 1945 г. Кенигсбергская операция стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладение столицей Восточной Пруссии, которая являлась мощным укрепрайоном нацистской Германии, позволило Советскому Союзу окончательно переломить ход боевых действий на северном направлении и приблизить падение Берлина. Как советские войска штурмовали Кенигсберг – в галерее «Ведомостей».
Продолжавшаяся с 6 по 9 апреля 1945 г. Кенигсбергская операция стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладение столицей Восточной Пруссии, которая являлась мощным укрепрайоном нацистской Германии, позволило Советскому Союзу окончательно переломить ход боевых действий на северном направлении и приблизить падение Берлина. Как советские войска штурмовали Кенигсберг – в галерее «Ведомостей». / ТАСС

Подготовка к наступлению заняла больше месяца. Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского взяли на вооружение опыт Сталинграда, сформировав большое количество штурмовых отрядов и групп. Сам город был серьезно разрушен после бомбардировок со стороны Королевских военно-воздушных сил Великобритании в августе 1944 г.

«Ведомости» писали, что Кенигсберг имел не только историческую, но и военную ценность – он представлял собой крепость с тремя кольцами обороны, опиравшуюся на 15 фортов, траншеи, противотанковые рвы, минные поля и бастионы. Его захват открывал путь к Балтийскому морю и лишал Германию последнего плацдарма в Восточной Пруссии.

