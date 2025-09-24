Госдума одобрила установление Дня героического штурма и взятия Кенигсберга

«Ведомости» писали, что Кенигсберг имел не только историческую, но и военную ценность – он представлял собой крепость с тремя кольцами обороны, опиравшуюся на 15 фортов, траншеи, противотанковые рвы, минные поля и бастионы. Его захват открывал путь к Балтийскому морю и лишал Германию последнего плацдарма в Восточной Пруссии.