Два человека погибли при атаке ВСУ по центру Новороссийска
В результате ударов украинских беспилотников в центре Новороссийска, по предварительным данным, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще трое жителей города получили ранения.
Как уточнил глава региона, российские военнослужащие продолжают отражение атак ВСУ. Уже повреждены пять жилых домов и здание гостиницы «Новороссийск». Кондратьев призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться дома, если есть такая возможность.