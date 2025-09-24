Два человека погибли при атаке ВСУ по центру Новороссийска

Как уточнил глава региона, российские военнослужащие продолжают отражение атак ВСУ. Уже повреждены пять жилых домов и здание гостиницы «Новороссийск». Кондратьев призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться дома, если есть такая возможность.