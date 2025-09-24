Госдума одобрила в первом чтении проект о запрете выгула опасных собак детьми
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные ограничения на выгул потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ предусматривает запрет на выгул таких животных несовершеннолетними (до 16 лет) без сопровождения законного представителя, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Исключением из ограничений станет выгул собак на огороженной территории, принадлежащей их владельцу.
Перечень потенциально опасных пород установлен постановлением правительства и включает 12 пород. Сейчас уже действует запрет на выгул таких собак без намордника и поводка.
В пояснительной записке подчеркивается, что в СМИ регулярно фиксируются случаи нападения собак на людей, особенно детей и женщин, что требует комплексного реагирования со стороны государства. Отмечается, что подобные меры уже действуют в ряде регионов.
9 сентября кабмин поддержал данный законопроект. В правительстве согласились с тем, что выгул собак потенциально опасных пород, а также животных крупных размеров может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
При этом, по мнению кабмина, в законопроекте следует учесть, что российское законодательство включает не только алкогольное и наркотическое, но и иное токсическое опьянение. Кроме того, в правительстве отметили необходимость проработки вопроса определения единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак.