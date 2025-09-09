Детям могут запретить выгуливать собак опасных пород
Правительство поддержало законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения при условии доработки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект отзыва кабмина.
В правительстве согласились с тем, что выгул собак потенциально опасных пород, а также животных крупных размеров может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
При этом, по мнению кабмина, в законопроекте следует учесть, что российское законодательство включает не только алкогольное и наркотическое, но и иное токсическое опьянение. Кроме того, в правительстве отметили необходимость проработки вопроса определения единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак.
Весной в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение требований к выгулу потенциально опасных собак. Он предлагает также закрепить дополнительные требования к выгулу таких животных, включая обязательное использование намордника и поводка вне зависимости от места выгула, если только собака не находится на огороженной территории владельца.
К потенциально опасным относят 12 пород и их метисов: акбаш, питбульмастиф, булли кутта, бразильский бульдог, бэндог, северокавказская собака и др. В перечень также входят породы, которые используются для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а особенности их поведения не изучены до конца, сказано в пояснительной записке к законопроекту.