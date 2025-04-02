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В Госдуму внесли законопроекты о выгуле животных и их пропаже

Предлагаемые изменения требуют доработки, считают зоозащитники
Татьяна Мозолевская
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуму внесены два законопроекта, касающиеся регулирования обращения с домашними животными. Первый из них направлен на ужесточение требований к выгулу потенциально опасных собак, а второй – на урегулирование вопросов, связанных с поисками пропавших питомцев. Оба законопроекта были опубликованы на сайте нормативно-правовых актов.

Как следует из пояснительной записки законопроекта о выгуле потенциально опасных собак, изменения в ст. 13 федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» направлены на усиление ответственности владельцев собак, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Предлагается запрет на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного опьянения.

К потенциально опасным относят 12 пород и их метисов: акбаш, питбульмастиф, булли кутта, бразильский бульдог, бэндог, северокавказская собака и др. В перечень также входят породы, которые используются для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а особенности их поведения не изучены до конца, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предлагает также закрепить дополнительные требования к выгулу таких животных, включая обязательное использование намордника и поводка вне зависимости от места выгула, если только собака не находится на огороженной территории владельца.

При этом зоозащитник Юрий Корецких отмечает, что предлагаемым мерам не хватает точной проработки. По его словам, неясно, будет ли, например, считаться нарушением выгул подростковой собаки ребенком или выгул в состоянии «легкого» алкогольного опьянения. «Если человек живет один и больше некому выгулять собаку, то не обернется ли такой запрет во вред самим животным?» – задается вопросом эксперт.

Второй законопроект, вносящий изменения в ст. 9 того же закона, вводит норму об обязательном уведомлении владельцем полиции в случае пропажи животного. В пояснительной записке отмечается, что отсутствие такой обязанности приводит к росту числа безнадзорных животных и усложняет их поиск и идентификацию, создавая дополнительные риски для общественной безопасности.

Инициатор законопроекта, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Кориенко в беседе с «Ведомостями» пояснял, что законопроект направлен против самовольного выгула и случаев, когда от собак «пытаются избавиться». Мера должна выработать у населения ответственность за жизни животных, пояснил Корниенко. Если владелец не сообщит о пропаже, то при обнаружении питомца действия его хозяина будут расцениваться как «умышленные по незаконному избавлению», уточнял депутат.

По мнению зоозащитника Корецких, такая инициатива разумна, но будет иметь смысл только при условии обязательной регистрации всех домашних животных, прежде всего с помощью микрочипов. В противном случае, считает он, невозможно доказать принадлежность питомца конкретному человеку, а значит, и привлечь к ответственности за умышленное избавление от животного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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