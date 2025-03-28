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Володин поручил изучить предложение СК по защите граждан от нападения животных

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с рабочей группой изучить предложение Следственного комитета (СК) РФ относительно защиты граждан от нападений бездомных животных, сообщили в ГД.

По мнению Володина, всестороннее понимание ситуации и конструктивное взаимодействие между компетентными структурами имеют важное значение для качества законотворчества и позволяют выйти на действенные решения. Он заявил, что предложение СК заслуживает внимания и поддержки.

С соответствующим предложением к Володину обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Он считает, что должен быть усилен контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков. Кроме этого, необходимо установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также к тем, кто занимается их разведением в коммерческих целях. Среди других мер – запрет самовольного выгула наиболее опасных животных в общественных местах. 

Если же данные нововведения окажутся неэффективными, СК предлагает ужесточить ответственность вплоть до уголовной для уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также для частных заводчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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