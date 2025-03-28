Володин поручил изучить предложение СК по защите граждан от нападения животных

С соответствующим предложением к Володину обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Он считает, что должен быть усилен контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков. Кроме этого, необходимо установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также к тем, кто занимается их разведением в коммерческих целях. Среди других мер – запрет самовольного выгула наиболее опасных животных в общественных местах.