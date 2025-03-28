Володин поручил изучить предложение СК по защите граждан от нападения животных
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с рабочей группой изучить предложение Следственного комитета (СК) РФ относительно защиты граждан от нападений бездомных животных, сообщили в ГД.
По мнению Володина, всестороннее понимание ситуации и конструктивное взаимодействие между компетентными структурами имеют важное значение для качества законотворчества и позволяют выйти на действенные решения. Он заявил, что предложение СК заслуживает внимания и поддержки.
С соответствующим предложением к Володину обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Он считает, что должен быть усилен контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков. Кроме этого, необходимо установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также к тем, кто занимается их разведением в коммерческих целях. Среди других мер – запрет самовольного выгула наиболее опасных животных в общественных местах.
Если же данные нововведения окажутся неэффективными, СК предлагает ужесточить ответственность вплоть до уголовной для уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также для частных заводчиков.