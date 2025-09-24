Газета
Общество

В ГД внесли законопроект о расширении полномочий региональных бизнес-омбудсменов

Ведомости

В Госдуму был внесен законопроект, направленный на расширение полномочий уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, проект закона предоставляет региональным уполномоченным право запрашивать сведения, документы и материалы не только у органов власти, но и у организаций, наделенных федеральным законом отдельными публичными функциями. Речь идет о финансовых фондах, бизнес-инкубаторах, агентствах развития и иных структурах, предоставляющих поддержку предпринимателям, но не входящих в систему государственной власти.

Предполагается, что такие организации обязаны будут в течение 15 календарных дней предоставлять запрошенную информацию, а также лично принимать регионального уполномоченного для оперативного решения вопросов защиты прав бизнеса.

Также законопроект предлагает расширить полномочия региональных омбудсменов в арбитражных процессах. В частности, им может быть предоставлено право вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Сейчас такое право есть только у федерального уполномоченного. Кроме того, региональные бизнес-омбудсмены смогут обжаловать вступившие в силу судебные акты, даже если не участвовали в деле ранее.

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей появилась в России в 2012 г.

