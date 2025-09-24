В ГД внесли законопроект о расширении полномочий региональных бизнес-омбудсменов

Также законопроект предлагает расширить полномочия региональных омбудсменов в арбитражных процессах. В частности, им может быть предоставлено право вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Сейчас такое право есть только у федерального уполномоченного. Кроме того, региональные бизнес-омбудсмены смогут обжаловать вступившие в силу судебные акты, даже если не участвовали в деле ранее.