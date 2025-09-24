ВСУ нанесли удар по офису КТК в Новороссийске
Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали центр Новороссийска. Были повреждены офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р», жилые дома и гостиница, сообщается в Telegram-канале КТК.
Атака была совершена в середине рабочего дня. Два работника компании были ранены и доставлены в медучреждение. Персонал эвакуировали, работа административного офиса временно приостановлена.
В КТК также сообщили, что в здании, где расположен офис компании, есть серьезно пострадавшие не из числа сотрудников фирмы.
Об атаке беспилотников по центру Новороссийска сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Известно о двух погибших и трех пострадавших. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».
КТК является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. Он был создан для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1500 км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье производителей РФ .