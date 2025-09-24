ВСУ нанесли удар по офису КТК в Новороссийске

КТК является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. Он был создан для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1500 км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье производителей РФ .