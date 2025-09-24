Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВСУ нанесли удар по офису КТК в Новороссийске

Ведомости

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали центр Новороссийска. Были повреждены офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р», жилые дома и гостиница, сообщается в Telegram-канале КТК.

Атака была совершена в середине рабочего дня. Два работника компании были ранены и доставлены в медучреждение. Персонал эвакуировали, работа административного офиса временно приостановлена.

В КТК также сообщили, что в здании, где расположен офис компании, есть серьезно пострадавшие не из числа сотрудников фирмы.

Об атаке беспилотников по центру Новороссийска сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Известно о двух погибших и трех пострадавших. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

КТК является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. Он был создан для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1500 км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье производителей РФ .

24 сентября глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что беспилотники снова атаковали «Газпром нефтехим Салават», из-за чего начался пожар. Ранее атака БПЛА на предприятие предпринималась 18 сентября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь