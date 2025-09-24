В Новороссийске введен режим ЧС после атаки БПЛА
В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По словам главы города, в результате атаки повреждены несколько многоквартирных домов и здание гостиницы. На улице Шевченко произошло возгорание кровли одного из домов, которое было оперативно локализовано. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.
На базе Технико-экономического лицея организован стационарный пункт временного размещения для пострадавших. Все городские службы переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация». На месте работает оперативный штаб, координирующий действия экстренных служб. Ведется поиск обломков сбитых беспилотников.
24 сентября украинские беспилотные летательные аппараты атаковали центр Новороссийска. Были повреждены офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р», жилые дома и гостиница. В результате атаки пострадали восемь человек – двое погибли, трое в тяжелом состоянии. Всех пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу.