Правительство одобрило законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов

Ранее источники сообщили «Ведомостям», что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму этого проекта. Представитель аппарата Григоренко тогда отметил, что ко второму чтению в Госдуме в документе может быть предусмотрена возможность получения лицензии, если торговое помещение арендовано на срок менее 12 месяцев (при условии госрегистрации договора аренды). Кроме того, обязательной может стать регистрация в системе маркировки «Честный знак» и соблюдение запретов и ограничений, установленных законом об охране здоровья.