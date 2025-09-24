Правительство одобрило законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов
Правительство одобрило внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому с 1 марта 2026 г. торговля сигаретами и вейпами может быть разрешена только при наличии лицензии, сообщила пресс-служба кабмина.
По мнению главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, такие правила помогут сделать рынок более прозрачным, а также уменьшить потребление указанной продукции подростками. Он отметил, что лицензионные требования к торговле табаком созданы по аналогии с документами в области торговли алкоголем.
Как указали в пресс-службе правительства, лицензия потребуется, чтобы осуществлять оптовую, розничную стационарную и розничную развозную продажи. При этом необходимый для торговли документ могут аннулировать, если продавец нарушит правило, например, сигареты у него купит несовершеннолетний гражданин. При крупных и особо крупных объемах незаконной торговли в правительстве предложили ввести уголовную ответственность.
Ранее источники сообщили «Ведомостям», что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму этого проекта. Представитель аппарата Григоренко тогда отметил, что ко второму чтению в Госдуме в документе может быть предусмотрена возможность получения лицензии, если торговое помещение арендовано на срок менее 12 месяцев (при условии госрегистрации договора аренды). Кроме того, обязательной может стать регистрация в системе маркировки «Честный знак» и соблюдение запретов и ограничений, установленных законом об охране здоровья.