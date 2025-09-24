Газета
Общество

Инспектора МВД в Москве задержали за незаконную легализацию мигрантов

Ведомости

Следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту организации незаконной миграции (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигурантами дела стали старший инспектор отдела оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве и его предполагаемые сообщники.

По версии следствия, не позднее июня 2021 г. участники организованной преступной группы в корыстных целях подыскивали иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, не имеющих законных оснований для получения ВНЖ в РФ. Злоумышленники принимали от них фиктивные заявления о признании носителями русского языка, прилагая подложные документы с ложными сведениями о рождении и проживании родственников в Рязанской области и других регионах.

За услуги по оформлению документов участники группы получили незаконное вознаграждение в размере около 700 000 руб. После чего данные об этих гражданах были внесены в государственную информационную систему миграционного учета, что позволило им незаконно получить вид на жительство, а затем – и гражданство России.

Преступная схема была выявлена в ходе совместной работы следователей СК, сотрудников ФСБ России, УФСБ по Москве и области, а также ГУТ МВД России. В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания подозреваемых, а также выемки документов в государственных органах. Изъяты материалы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

11 сентября в Санкт-Петербурге прошло более 60 обысков по делу о легализации мигрантов. В рамках следствия задержали 10 подозреваемых.

По результатам мероприятий в следственные органы доставили несколько десятков человек для проведения процессуальных действий. 10 подозреваемых, в том числе руководителей крупной консалтинговой компании, допросили и задержали.

