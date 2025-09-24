Инспектора МВД в Москве задержали за незаконную легализацию мигрантов

По версии следствия, не позднее июня 2021 г. участники организованной преступной группы в корыстных целях подыскивали иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, не имеющих законных оснований для получения ВНЖ в РФ. Злоумышленники принимали от них фиктивные заявления о признании носителями русского языка, прилагая подложные документы с ложными сведениями о рождении и проживании родственников в Рязанской области и других регионах.