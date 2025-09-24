Компания потребовала через суд взыскать с Киркорова долг по кредиту

В материалах указано, что в 2020 г. Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования АО «Социум трейд». По данным истца, артист исполнил обязательства по возврату средств не в полном объеме, поэтому компания просит взыскать с него долг.