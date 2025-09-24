Компания потребовала через суд взыскать с Киркорова долг по кредиту
Компания АО «Социум трейд» обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к певцу Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
В материалах указано, что в 2020 г. Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования АО «Социум трейд». По данным истца, артист исполнил обязательства по возврату средств не в полном объеме, поэтому компания просит взыскать с него долг.
В суде уточнили, что подготовка дела к разбирательству назначена на 13 октября 2025 г.
В апреле 2024 г. сообщалось, что мировой судья Таганского района Москвы признал Киркорова виновным в неуплате штрафа и оштрафовал его на 6000 руб. Тогда наказание было назначено в двукратном размере от суммы неуплаты.