Суд в Москве оштрафовал Киркорова за неуплату штрафа

В 2021 г. миграционные власти Литвы по просьбе министерства иностранных дел запретили Киркорову въезд в страну на пять лет, поскольку его сочли угрозой национальной безопасности. Артист подал апелляцию в суд. В сентябре 2021 г. апелляция Киркорова была отклонена Высшим административным судом Литвы.