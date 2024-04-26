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Суд в Москве оштрафовал Киркорова за неуплату штрафа

Ведомости

Мировой судья Таганского района Москвы признал российского певца и музыкального продюсера Филиппа Киркорова виновным в неуплате штрафа и оштрафовал его на 6000 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Мировой судья судебного участка 371 Таганского района города Москвы признал Киркорова Филиппа Бедроса виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Киркорову назначен штраф в двукратном размере от суммы неуплаты.

18 апреля сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемой жалобу по делу «Киркоров против Литвы». Киркоров пытался оспорить запрет на въезд в страну.

В 2021 г. миграционные власти Литвы по просьбе министерства иностранных дел запретили Киркорову въезд в страну на пять лет, поскольку его сочли угрозой национальной безопасности. Артист подал апелляцию в суд. В сентябре 2021 г. апелляция Киркорова была отклонена Высшим административным судом Литвы.

ЕСПЧ установил, что оценка литовских властей, основанная на заявлениях и поведении артиста, не была произвольной или необоснованной. В частности, заявитель говорил, что поддерживает действия России в Крыму, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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