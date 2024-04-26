Суд в Москве оштрафовал Киркорова за неуплату штрафа
Мировой судья Таганского района Москвы признал российского певца и музыкального продюсера Филиппа Киркорова виновным в неуплате штрафа и оштрафовал его на 6000 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Мировой судья судебного участка 371 Таганского района города Москвы признал Киркорова Филиппа Бедроса виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Киркорову назначен штраф в двукратном размере от суммы неуплаты.
18 апреля сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемой жалобу по делу «Киркоров против Литвы». Киркоров пытался оспорить запрет на въезд в страну.
В 2021 г. миграционные власти Литвы по просьбе министерства иностранных дел запретили Киркорову въезд в страну на пять лет, поскольку его сочли угрозой национальной безопасности. Артист подал апелляцию в суд. В сентябре 2021 г. апелляция Киркорова была отклонена Высшим административным судом Литвы.
ЕСПЧ установил, что оценка литовских властей, основанная на заявлениях и поведении артиста, не была произвольной или необоснованной. В частности, заявитель говорил, что поддерживает действия России в Крыму, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».