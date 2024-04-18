ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в ЛитвуВ суде сочли решение литовских властей соразмерным «действиям» артиста
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемой жалобу по делу «Киркоров против Литвы». Российский певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров пытался оспорить запрет на въезд в страну, говорится в сообщении ЕСПЧ.
В 2021 г. миграционные власти Литвы по просьбе министерства иностранных дел запретили Киркорову въезд в страну на пять лет, поскольку его сочли угрозой национальной безопасности. Литовские власти заявили, что он был «инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР», регулярно давая концерты в Крыму, и поддерживал политику российского государства. Артист подал апелляцию в суд. В частности, он утверждал, что является артистом и не интересуется политикой. Его песни посвящены любви, человеческим отношениям и природе. В сентябре 2021 г. апелляция Киркорова была отклонена Высшим административным судом Литвы.
Киркоров подал жалобу в Европейский суд 24 февраля 2022 г. Он утверждал, что запрет был средством цензуры его политических взглядов, и жаловался на утраченный доход и необходимость возмещения билетов на отмененные концерты в Литве в 2021 г.
ЕСПЧ установил, что оценка литовских властей, основанная на заявлениях и поведении артиста, не была произвольной или необоснованной. В частности, заявитель говорил, что поддерживает действия России в Крыму, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».
«Суды взвесили интересы национальной безопасности и общественного порядка, сопоставив действия заявителя и наложенный на него запрет, и не сочли его несоразмерным», – резюмировали в ЕСПЧ.
В декабре 2023 г. Киркоров был участником «почти голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». На ней также присутствовали певцы Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. На следующий день в сети были опубликованы фото гостей мероприятия в откровенных нарядах.
После огласки некоторые участники вечеринки принесли публичные извинения. 26 декабря Киркоров заявил, что зашел на мероприятие «на пять минут», но его имя стало звучать громче других. По его словам, он не знал о «характере событий», которые будут происходить «за дверьми мероприятия». После этого артиста перестали показывать в некоторых телепередачах, в которых ранее он принимал участие. В январе Таганский суд Москвы также взыскал с Киркорова налоговую задолженность в размере 7,9 млн руб.
В середине февраля артист посетил Донецкую народную республику. Он рассказал, что привез детям подарки, посетил Дворец детского и юношеского творчества имени В. Г. Джарты и разрушенный зал «Шахтер».
19 февраля певец впервые после «почти голой» вечеринки вернулся в эфир федерального телеканала: Киркоров возглавил жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.