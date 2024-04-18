ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

В 2021 г. миграционные власти Литвы по просьбе министерства иностранных дел запретили Киркорову въезд в страну на пять лет, поскольку его сочли угрозой национальной безопасности. Литовские власти заявили, что он был «инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР», регулярно давая концерты в Крыму, и поддерживал политику российского государства. Артист подал апелляцию в суд. В частности, он утверждал, что является артистом и не интересуется политикой. Его песни посвящены любви, человеческим отношениям и природе. В сентябре 2021 г. апелляция Киркорова была отклонена Высшим административным судом Литвы.